Nesreča: V naselju Bogojina umrl 35-letni voznik mopeda

Z murskosoboške policijske uprave so sporočili, da so bili včeraj malo pred polnočjo obveščeni o prometni nesreči. Voznik mopeda je padel v naselju Bogojina in na kraju nesreče umrl.

Po doslej zbranih podatkih se je 35-letni voznik mopeda znamke Piaggio vozil iz smeri naselja Filovci proti Moravskim Toplicam po sredini vozišča in zapeljal na prometni otok, ki je na sredini regionalne ceste. Trčil je v prometni zrak za označevanje otoka in padel na vozišče. Pri tem se je tako hudo poškodoval, da je na kraju prometne nesreče umrl.

Policisti so opravili ogled kraja prometne nesreče, o katerem sta bila obveščena tudi dežurni preiskovalni sodnik in državni tožilec.

Pokojni udeleženec je letošnja tretja smrtna žrtev prometnih nesreč na pomurskih cestah.