Predsednik si je dal duška, prehiteval je čez polno črto, zavrnil alkotest

Nekdanji nogometni zvezdnik Crvene zvezde in Milana ter eden najboljših jugoslovanskih nogometašev vseh časov Dejan Savičević je bil v soboto zvečer pridržan v Herceg Novem zaradi več prometnih prekrškov, je poročal CG Sport.

Po poročanju črnogorskih medijev je predsednik Nogometne zveze Črne gore vozil z neprimerno hitrostjo, kljub polni črti prehiteval in se ni hotel podvrči alkotestu. Po ustavitvi so ga policisti pridržali, nato pa so ga privedli pred sodnika za prekrške. Izrekli so mu globo, nato so ga izpustili.

Informacijo je potrdila črnogorska nacionalna televizija RTCG, ki je poskušala dobiti izjavo, a se o dogodku ni hotel oglasiti. Savičević je bil kaznovan zaradi podobnih prekrškov že večkrat.