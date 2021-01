Snežni plaz na jugu Rusije zasul več ljudi

Nad smučarskim središčem Dombaj na jugu Rusije se je sprožil snežni plaz, ki je zasul več ljudi, so sporočile ruske reševalne službe. Najmanj eno osebo so doslej našli mrtvo, pogrešajo pa od štiri do 12 ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.



Smučarsko središče Dombaj leži sredi Kavkaza v bližini meje z Gruzijo na nadmorski višini okoli 2000 metrov. Smučarske proge pa se spuščajo z višine 3200 metrov nad morjem, navaja DPA.



Plaz je zasul več hišk za izposojo smučarske opreme. Zasulo je tudi del lokala. Reševalci so doslej izpod snega rešili eno žensko, ostale pogrešane pa še iščejo.

