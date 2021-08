Sodba je temeljila na nedovoljenih dokazih

V nadaljevanju preberite:

Trinajst obtoženih je krivdo priznalo in skupaj so nabrali 21 let zapora. Edina, ki krivde ni priznala, je bila Polona Kukovičič, partnerica Maria Urha. Trdila je namreč, da je nedolžna. Njen zagovornik Dušan Medved je poudarjal, da so bili ključni dokazi pridobljeni nezakonito, saj naj bi bila tudi hišna preiskava pri Kukovičičevi in Urhu izpeljana nezakonito. Policisti so ju namreč obiskali zaradi povsem druge zadeve – tatvine, v njunem stanovanju pa so našli zapakirano drogo, zato so začeli izvajati prikrite preiskovalne ukrepe. Na Kukovičičevo in Urha so postali pozorni tudi po tistem, ko je eden od uživalcev droge policistu povedal, da jo je nabavil pri njiju.