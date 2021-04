Sodišče znova izdalo sklep o zastaranju za Mirka Tuša

V prispevku preberite:

Potem ko je ljubljansko višje sodišče razveljavilo oprostilno sodbo za Tomaža Simoniča, nekdanjega direktorja Apeka, agencije za pošto in elektronske komunikacije (zdaj Akos, agencija za komunikacijska omrežja in storitve), in spis vrnilo v ponovno sojenje, je razpravljajoča okrožna sodnica znova odločila, da je postopek zoper soobdolženega Mirka Tuša zastaral. Za Simoniča se ponovljeno sojenje zaradi vpletenosti v sporno podelitev brezplačnih frekvenc tret­je generacije podjetju Tušmobil v letih 2006 in 2008 še ni začelo.



Ljubljansko okrožno sodišče je februarja znova s podobnimi razlogi kot v letu 2019 s sklepom ustavilo kazenski postopek zaradi zastaranja, »toda le zoper enega obtoženca, čeprav sta v postopku dve fizični osebi. In sicer na podlagi obtožbe, ki jima očita izvršitev kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic oziroma napeljevanja k slednje navedenemu kaznivemu dejanju. Specializirano tožilstvo se je zoper sklep sodišča pritožilo,« odgovarjajo na tožilstvu. O pritožbi po naših podatkih še ni odločeno. »Obravnava v ponovljenem postopku za obtoženega Tomaža Simoniča se še ni začela oziroma datum še ni določen,« pa pojasnjujejo na sodišču.