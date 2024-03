Sodnemu boju po dolgih 24 letih še kar ni videti konca

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je sodišče že pred šestimi leti pravnomočno sklenilo, da Semičanu Zemirju Begiću pripada odškodnina za škodo, nastalo zaradi ravnanja državnih organov v obdobju med letoma 1998 in 2004, do današnjega dne še ni dobil nič. Niti sodbe, s katero mora prvostopenjsko sodišče končno odločiti o višini denarnega obliža, čeprav so od zadnjega naroka glavne obravnave minili skoraj štirje meseci.