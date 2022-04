Sporni pravni manevri velenjske notarke

V nadaljevanju preberite:

Včeraj zjutraj so policijski preiskovalci potrkali na več vrat na celjskem in ljubljanskem območju ter opravili hišne preiskave in preiskave poslovnih prostorov pri osebah, ki jih sumijo zlorabe položaja. Med preiskovanimi se je znašla tudi velenjska notarka (in mediatorka) Frančiška Persea Cetin, ki ima odprte kazenske postopke še iz prejšnjega desetletja.