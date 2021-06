Stanovanji roparja SKB bodo prodali na spletni dražbi

V nadaljevanju preberite:

Skorajda v središču mesta na Emonski cesti 12 sta naprodaj dve stanovanji v baročni enonadstropni hiši, ki začuda nimata vrtoglave izklicne cene, kakršne so ponavadi običajne za stanovanja v prestolnici. Prodaja ju ljubljansko sodišče in sta last roparja sefov banke SKB Dejana Vidmarja.



Spomnimo, da sta bila Dejan Vidmar in Sašo Nose obsojena vsak na 14 let zapora zaradi vpletenosti v rop trezorjev SKB banke v noči na 1. november 2005. Prvi kot ropar, drugi kot zvezani varnostnik sefov, v resnici pa pajdaš roparjev, sta s pomagači opustošila sefe, v katerih so državljani hranili dragocenosti. Vlomili so v kar 428 sefov in po neuradnih podatkih povzročili za 32 milijonov evrov škode. Medtem ko Vidmar in Nose prestajata visoke zaporne kazni, njunih sostorilcev roka pravice (še) ni dosegla.