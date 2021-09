Steklo bo sojenje zaradi surovega ravnanja z otroki v zavodu Kengurujčki

Vpitje, žaljenje, hranjenje na silo in povijanje v rjuho

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani se bo ta petek predvidoma začelo sojenje zaradi dogajanja v viškem varstvu otrok Kengurujčki. Tožilstvo nekdanji vodji zasebnega zavodaočita zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje z otroki. Ker so oškodovanci mladoletne osebe, bo sojenje potekalo za zaprtimi vrati.Oktobra 2018 je v javnosti završalo ob objavi posnetkov surovega ravnanja z malčki v zasebnem varstvu Kengurujčki na ljubljanskem Viču, ki so jih pridobili na TV Slovenija. Stekla je policijska preiskava, vključile so se tudi druge službe in čez dobro leto je policija vložila kazensko ovadbo zaradi surovega ravnanja na škodo desetih otrok.Po koncu kriminalistične preiskave, januarja 2019, je vodja oddelka za splošno kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljanapojasnil, da je takrat 67-letna osumljenka med 1. oktobrom 2017 in 28. septembrom 2018 v enem od ljubljanskih zasebnih zavodov, kjer so varovali predšolske otroke, opravljala dela varuške, čeprav za tako delo ni imela ustreznega strokovnega znanja in izobrazbe.»Vloga osumljene pri izvajanju dejavnosti bi morala biti zgolj priprava hrane in druga hišna opravila gospodinje in morebitna pomoč varuški, vendar temu ni bilo tako. Osumljena je določala, kdaj, kaj in kako se bodo izvajale dejavnosti varstva, pri tem pa je strokovne predloge, nasvete, opozorila varuške kot strokovno usposobljene osebe zavračala,« je dejal Zrinski. Po njegovih navedbah je bila torej »varuška podrejena vodenju in načinu dela, ki ga je narekovala osumljenka«.Po ugotovitvah policistov naj bi ženska z nekaterimi otroki neprimerno komunicirala, nanje vpila in jih žalila. Nekaterim otrokom ni dovolila svobodne izbire, koliko bodo pojedli. Če so otroci hrano zavračali, jih je hranila na silo. Otroke naj bi za počitek povijala v rjuho.Za ta petek je tako razpisan predobravnavni narok v tej zadevi zoper eno osebo, in sicer nekdanjo vodjo zavoda Kengurujčki Branimiro Vrečar. Kot je pretekli mesec pisal časnik Slovenske novice, bo sojenje večinoma potekalo brez prisotnosti javnosti, ker so oškodovanci v tem primeru mladoletne osebe.