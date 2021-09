Številne težave zaradi močnih nalivov

Podvoz pod železniško progo v Vižmarjih. Foto: A. B.



Ljudje v Ljubljani vozijo kar po pločnikih, saj se želijo ogniti poplavljenih podvozev. FOTO: A. V.



O nevšečnostih zaradi močnih nalivov so poročali tudi iz številnih drugih slovenskih krajev. Tako se je po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje na železniško progo Celje - Žalec podrlo drevo, v Beltincih so gasilci črpali vodo iz štirih stanovanj, podrta drevesa imajo v občini Laško, o težavah pa poročajo še iz mnogih krajev vzhodne Slovenije, denimo iz Ljutomera, Lendave, Puconcev, Odrancev ...

Potem ko so Ljubljano najprej zavzeli protestniki, je za nadaljevanje drame poskrbelo močno neurje. Padavine so bile tako obsežne, da so bili zaliti številni podhodi, posledično pa so v vodi obtičali nekateri avtomobili. Meteorna voda je med drugim zalila tudi SNG Drama Ljubljana.Zaradi poplavljenega vozišča je zaprta ljubljanska severna obvoznica med razcepom Koseze in rondojem Tomačevo v obeh smereh. Ljudje v Ljubljani so vozili kar po pločnikih, saj so se želeli ogniti poplavljenim podvozom.Gasilci poklicne enote GB Ljubljana in gasilci prostovoljnih enot Mestne občine Ljubljana so po poročanju Uprave RS za zaščito in reševanje posredovali na več kot 160 lokacijah, kjer je meteorna voda zalila kletne in pritlične prostore stanovanjskih in drugih objektov. Na nekaj objektih je meteorna voda vdirala skozi streho. Prav tako je nekaj vozil obtičalo v poplavljenih podvozih.Lokalno je ponekod na Goričkem, Celjskem in v osrednji Sloveniji v zelo kratkem času padlo od 50 do 100 milimetrov padavin, poroča portal Neurje.si.