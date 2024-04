Štirikratni umor (za zdaj) ostaja neraziskan

Senat celjskega višjega sodišča je zavrnil pritožbo tožilstva na oprostilno sodbo za štirikratni umor v Tekačevem. Konjičan Kristijan Kamenik je tako pravnomočno oproščen vseh očitkov za zločin: ta ostaja neraziskan.

Kamenik je ves čas sojenja vztrajal, da nikoli ni bil v Tekačevem in da žrtev ni poznal. Dokaze, ki so v spisu po 26 letih še ostali, je senat prvostopenjskega sodišča ponovno proučil in pretehtal, znova so zaslišali vse predlagane priče razen ene, ki je zaradi zdravstvenega stanja nesposobna za pričanje, prebrali so izpovedbo anonimne priče, navaja Večer.

»Tudi če bi se izkazalo, da nekatere navedbe prič držijo in so resnične, pa ni nobenega materialnega dokaza, ki bi potrjeval, da je Kamenik res bil na kraju kaznivega dejanja. Prav tako na kraju dejanja ni bilo najdene niti ene biološke sledi, ki bi pripadala obdolženemu,« je po razglasitvi prvostopenjske sodbe konec junija lani pojasnila sodnica Alenka Jazbinšek Žgank.

Ključni dokaz proti njemu so bili športni copati nike air max, ki so po prepričanju slovenskih forenzikov puščali sledi na Poharčevih dokumentih, ki so jih storilci pometali na tla. A so bili nato izločeni iz sodnega spisa.

Kameniku so, spomnimo, prvič sodili leta 1997, ker naj bi marca 1997 v Tekačevem ustrelil 73-letnega Štefana Poharca, njegovo 75-letno ženo Frančiško ter njuni podnajemnici, 36-letno Heleno Krušlin in njeno 17-letno hčer Viktorijo. Decembra 1999 je bil za štirikratni umor obsojen na 20-letno zaporno kazen, a je bila sodba razveljavljena na vrhovnem sodišču. Na ponovljenem sojenju je bil oproščen.

Iz spisa izločili tudi ključne dokaze

Tretje sojenje bi se moralo začeti že leta 2007, a se to ni zgodilo, saj je vmes zaradi preprodaje mamil pristal v zaporu v tujini (obravnavali so ga že v Srbiji, na Hrvaškem in v Italiji). Med tem, ko se je potikal po tujih zaporih, pa so se zanj v zgodbi o tekačevskih umorih dogajale le dobre stvari. Iz sodnega spisa so namreč kot nezakoniti po vrsti leteli dokazi, tudi ključni, športni copati torej.

Senat celjskega okrožnega sodišča je Kamenika junija lani še drugič oprostil obtožb za štirikratni umor v Tekačevem in s tem pritrdil obrambi, da ni nobenih dokazov za očitana kazniva dejanja. Redki preostali dokazi namreč »Kamenika ne umeščajo na kraj dogajanja in ga ne povezujejo z dejanji«, je takrat pojasnila sodnica Alenka Jazbinšek Žgank. Tožilec Gorazd Kacijančič je takrat sicer vztrajal pri obtožbah za štiri kazniva dejanja umora in sodišču predlagal izrek 20 let zapora.

Kot navaja Večer, so Kamenika sicer konec januarja letos na območju Slovenske Bistrice, kjer živi, aretirali in mu pri tem zasegli dober kilogram kokaina. Zdaj je v mariborskem priporu, sprejet je bil sklep o uvedbi sodne preiskave, vendar še ni pravnomočen.