Tožilstvo vztraja pri obtožnici proti Zoranu Jankoviću in sinovoma

Specializirano državno tožilstvo vztraja pri obtožnici proti Zoranu Jankoviću in njegovima sinovoma glede domnevne zatajitve finančnih obveznosti pri prodaji delnic Mercatorja tudi po tem, ko je obramba predložila odločbo Fursa, po kateri Janković davčnih obveznosti iz tega naslova nima.

Obtožnica Zoranu Jankoviću očita kaznivo dejanje zatajitve finančnih obveznosti, njegovima sinovoma Juretu in Damjanu Jankoviću pa pomoč pri tem kaznivem dejanju, je na današnjem začetku glavne obravnave v predstavitvi obtožnice dejala tožilka Blanka Žgajnar.

Tožilstvo Jankovića obtožuje, da se je izognil plačilu okoli 103.000 evrov davka na dobiček od kapitala pri prodaji 47.000 delnic Mercatorja. Plačilu naj bi se izognil z izvedbo več poslov prek podjetij Electa Holding in Electa Inženiring z denarjem iz posojila Factor banke Electi Holdingu.

Zagovornik Zorana Jankovića Janez Koščak je danes sodišču predložil najnovejšo odločbo Finančne uprave RS (Furs) z 8. novembra, s katero uprava po odvetnikovih besedah ugotavlja, da je bil rubež Zorana Jankovića napaka in da se mu znesek z obrestmi vrne. Na podlagi prvotne odločbe takratne davčne uprave glede davčnih obveznosti pri prodaji delnic Mercatorja so namreč Jankoviću, kot je povedal danes po obravnavi, rubili dve tretjini (od okoli 3000 evrov neto) plače, doslej je bilo zarubljenih okoli 54.000 evrov.

Janković je sicer v odgovoru na obravnavi med drugim dejal, da je pričakoval, da bo tožilka obtožnico umaknila, potem ko je finančna uprava po osmih letih ugotovila, da ni bilo nepravilnosti, in je ustavila postopek. Navedbe v obtožnici je označil za »domišljijski spis in nebuloze«, postopke proti njemu in sinovoma pa za »uničevanje ljudi«. »Tole danes je žaljivo poslušati,« je dejal in dodal, da očitno »nekdo dvomi o mojem inteligenčnem kvocientu«.

»Davčna odločba ni pogoj za pregon tega kaznivega dejanja,« pa je v izjavi medijem po obravnavi dejala Žgajnarjeva in dodala, da so po oceni tožilstva še vedno izpolnjeni znaki očitanega kaznivega dejanja ne glede na to, kaj je odločila davčna uprava in kakšen je bil njen dokončni izkupiček.

»Znaki kaznivega dejanja so nekaj drugega kot davčni prekrški in ugotovitve davčne uprave. Gre za tako imenovano tiho blanketno normo – določilo kazenskega zakonika se ne sklicuje na davčne postopke, je pa te treba poznati, da se lahko konkretizira način izvršitve kaznivega dejanja,« je dodala tožilka.

Janković je v izjavi po obravnavi povedal, da je pričakoval, da bo tožilka obtožnico umaknila v izogib izgubljanju časa. »Kajti postopek je začela na podlagi zahteve Fursa, ki je ugotovil neki davek, ki ga ni. Po osmih letih preganjanja in žaljenja mene in moje družine danes vztraja pri postopku, ki nima dejanja,« je dejal Janković.

»To je norčevanje ... odvetnik Koščak ji je poslal to odločbo Fursa o ustavitvi postopka ... Tožilka se gre svojo igro. Čas ji ne pomeni nič, stroški ji ne pomenijo nič. Moje mnenje je, da je hotela pred kamere pripeljati vse člane družine Janković,« je dodal Janković.

Glavna obravnava se bo nadaljevala 21. decembra.