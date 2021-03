Triletnik padel s stanovanjskega bloka

Zjutraj nekaj pred 9. uro so iz Zdravstvenega doma Lendava policijo obvestili, da je s stanovanjskega bloka v Lendavi padel otrok. Po prvih zbranih podatkih so ugotovili, da je triletnik padel skozi odprto okno v tretjem nadstropju, so sporočili z murskosoboške policije uprave. Otroka so odpeljali v bolnišnico. Po izjavi zdravnika je menda lažje telesno poškodovan, a je ostal na opazovanju v bolnišnici. Kriminalisti in policisti še zbirajo obvestila in ugotavljajo okoliščine dogodka.

