Trpinčenje, ker je opozarjala na nepravilnosti

Žaljivo in graje vredno je bilo ravnanje direktorja Zdravstvenega doma Izola (ZD) in občinskega svetnika Evgenija Komljanca ter nekdanjega vodje istrske reševalne službe, osebnosti Primorske meseca junija 2018 in prejemnika zlatega znaka, najvišjega priznanja Zbornice zdravstvene in babiške nege, Igorja Crnića, je razsodilo koprsko delovno sodišče.

Takšno ravnanje je nekdanja strokovna sodelavka za organizacijo in poslovanje v izolskem ZD, 43-letna Koprčanka V. L. K., po ugotovitvah sodišča več let prenašala, ker je opozarjala na domnevne nepravilnosti pri poslovanju. V dogodek z elementi trpinčenja je bila po sodbi vpletena tudi pomočnica direktorja za zdravstveno nego ZD Maja Praček.

Od leta 2012 do 2017 je bila oškodovanka, piše v sodbi, podvržena sistematičnemu, negativnemu ter žaljivemu ravnanju in vedenju, ko jo je Komljanec poskušal z neprimernimi in žaljivimi izrazi, neprimerno poslovno komunikacijo, grožnjami z znižanjem plače ter z izkoriščanjem položaja moči utišati.