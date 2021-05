Učenci kranjske šole po požaru znova v učilnicah

Vzrok požara še ni določen

Požar v osnovni šoli Franceta Prešerna v Kranju. FOTO: Policijska uprava Kranj

Učenci Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj so se po požaru, ki je izbruhnil 21. aprila zvečer, danes znova vrnili v šolo. Dve poškodovani učilnici sta bili med prvomajskimi počitnicami sanirani, učilnica za kemijo ter kabineta za biologijo in kemijo – v zadnjem je požar izbruhnil – pa bodo obnovljeni do novega šolskega leta.Po požaru je pouk dva dneva potekal na daljavo. Požar se je namreč iz kabineta za kemijo razširil v učilnico kemije in kabinet biologije. Poškodoval je še dve učilnici ter s sajami in dimom pokril dobršen del šole. Za sanacijo so na šoli izkoristili čas med prvomajskimi počitnicami.Kot je za STA pojasnil ravnatelj, so dve poškodovani učilnici že uredili, medtem ko jim učilnice za kemijo in obeh kabinetov v tako kratkem času ni uspelo obnoviti ter jih bodo sanirali do začetka prihodnjega šolskega leta. Za izvedbo pouka do konca tekočega šolskega leta to ne bo posebej problematično, bo pa pouk kemije nekoliko okrnjen, je povedal ravnatelj, in dodal, da v času epidemije delujejo v mehurčkih. Vsak razred je tudi na predmetni stopnji v svoji učilnici, kemijska učilnica pa ni matična učilnica nobenega razreda. Tako so jo v tem času uporabljali le za praktično delo oziroma za poskuse. »Zdaj bo učitelj prinesel pripomočke v matični razred in tam izvedel poskus,« je dejal Žitnik.Danes zbirajo še zadnje podatke o škodi, ki jo je povzročil požar. Zavarovalnica je škodo na stavbi ocenila na približno 100.000 evrov, kar precej škode pa je tudi na opremi. »Nadomestiti moramo različna učila in pripomočke, od kemikalij do mikroskopov,« je povedal ravnatelj in dodal, da je bilo uničene opreme verjetno za približno 50.000 evrov.Žitnik še ne ve, ali bodo sredstva zavarovalnice lahko pokrila celotno škodo. Pomoč sicer ponujajo že tudi nekateri posamezniki. Ti lahko nakažejo sredstva na šolski sklad, ki bo potem presodil in prerazporedil sredstva ter jih namenil za nabavo učil in opreme.Na šoli se zahvaljujejo tudi gasilcem, ki so gasili požar. »Res so z veliko občutka in profesionalnosti, da niso povzročili dodatne škode, uspešno pogasili obsežen požar,« so poudarili na šoli. Gasilci pa so jim bili v pomoč tudi pri odstranitvi nevarnih predmetov in kemikalij. Hkrati jim svetujejo pri nadaljnji obnovi, da bi se na šoli izognili še kakšnemu podobnemu dogodku.Natančen vzrok požara sicer še ni znan in Žitnik tudi dvomi, da kdaj bo. »Policija je ugotovila, kje je bil vir ognja, zelo težko pa je določiti, kaj dejansko se je zgodilo,« je še pojasnil Žitnik.