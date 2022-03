Učitelj v garderobi snemal učence

Skrb vzbujajoča novica prihaja iz Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina, ki ima podružnično šolo tudi v Lokavcu. Učitelj telovadbe iz Ajdovščine naj bi pred zimskimi počitnicami, ki so bile v goriški regiji od 21. do 25. februarja, z mobilnim telefonom snemal otroke med preoblačenjem v garderobi. Njegovo domnevno sporno početje so razkrili sodelavci oziroma sodelavke.

Na posnetkih naj bi se znašli tako dečki kot deklice iz šestega in sedmega razreda osnovne šole, stari enajst oziroma dvanajst let.

Da se je domnevno sporno snemanje res zgodilo, je za Delo potrdila ravnateljica Irena Kodele Krašna. »Na šoli so naši učitelji zaznali, da je učitelj morda nedovoljeno fotografiral ali snemal otroke. Nemudoma smo poskrbeli za varnost naših učencev in o tem seveda takoj obvestili policijo, s katero dejavno sodelujemo, potem pa tudi sodelavce, starše, ministrstvo, občino, organe šole, pogovorili pa smo se tudi v kolektivu in z učenci,« je povedala Irena Kodele Krašna.

Kot nam je pojasnila, pedagog na šoli ne dela več. »Z učiteljem smo dosegli sporazumno prekinitev delovnega razmerja. Za kakšen obseg nedovoljenega fotografiranja ali snemanja bi lahko šlo, bo ugotavljala policija, mi pa z njo sodelujemo za razjasnitev vseh okoliščin,« pravi in poudarja, da je njihova prva skrb zagotavljanje varnega okolja v šoli za vse učence, ob morebitnih nepravilnostih pa da odločno ukrepajo.

»Obžalujemo dogodek in bomo storili vse, kar je treba za razjasnitev okoliščin in podporo učencem, staršem in našim učiteljem, ki so ob dogodku prav tako prizadeti. Z otroki, ki sicer snemanja in fotografiranja niso zaznali, so se pogovorili razredniki, po potrebi pa bomo zagotovili tudi psihološko pomoč in podporo,« je zagotovila ravnateljica in ponovno poudarila, da so vsa njihova prizadevanja usmerjena v to, da bo šola varno in spodbudno učno okolje za njihove učence. Policisti novogoriške policijske uprave včeraj izjav o dogodku niso podali.