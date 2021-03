Učiteljica je bila odpuščena nezakonito

Višje delovno in socialno sodišče v Mariboru je odločilo, da je bila učiteljica Srednje šole za oblikovanje Mariborodpuščena nezakonito. Šola jo mora v osmih dneh pozvati nazaj na delo in ji vpisali delovno dobo od dneva prenehanja delovnega razmerja, poroča spletni Večer Šola je učiteljico odpustila januarja lani, ker naj bi s poučevanjem na dveh šolah v javni mreži prekršila konkurenčno prepoved. Hojnikova je bila namreč za nedoločen čas s polovičnim delovnim časom zaposlena kot učiteljica oblikovanja in tehničnega pouka na Srednji šoli za oblikovanje Maribor, enake predmete pa je poučevala tudi na Lesarski šoli v Mariboru in Srednji poklicni in tehniški šoli v Murski Soboti.Za lesarsko šolo je dobila soglasje, za poučevanje v Murski Soboti pa ne, saj je ravnateljicatrdila, da gre za konkurenčno dejavnost. Hojnikovo, ki je kljub temu nadaljevala s poučevanjem, je na koncu odpustila.Učiteljica s tožbo na prvi stopnji delovnega sodišča ni uspela, je pa po pritožbi uspela na višjem delovnem sodišču. To je ocenilo, da učitelj s poučevanjem na dveh šolah v javni mreži ne more storiti dejanja konkurenčne prepovedi.Šola mora učiteljico zdaj v osmih dneh pozvati nazaj na delo in ji vpisali delovno dobo od dneva prenehanja delovnega razmerja. O delu, ki se nanaša na povračilo plač od dneva, ko je bila odpuščena do vrnitve, pa bo moralo prvostopenjsko sodišče odločiti še enkrat.Po poročanju Večera je ravnateljica Jager Popovićeva v zadnjih dveh letih odpustila tri zaposlene - z enim se je izvensodno poravnala, dve tožbi pa je izgubila. Med drugim je višje delovno in socialno sodišče lani v celoti potrdilo sodbo prvostopenjskega sodišča o nezakoniti odpovedi delovnega razmerja učitelju Srednje šole za oblikovanje Maribor in sindikalnemu zaupniku