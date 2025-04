Ukradel je denar in telefone

Vojko Šarkezi, 30-letni oče šestih otrok, je za zapahi našega največjega zapora na Dobu. Njegov kazenski list je gosto popisan, na kar štirih straneh so spisani njegovi grehi, vendar seznam očitno še ni dopolnjen, saj več kazenskih postopkov proti njemu še poteka.

Šarkezi naj bi bil tisti, ki je vlomil v novomeško kitajsko restavracijo Zmajevo mesto, v Mariboru pa naj bi iz trgovine Big Bang ukradel deset mobilnih telefonov iphone. Poleg tega naj bi v Novem mestu, ko so njegovega kolega ustavili policisti in ugotovili, da je v avtu s tiralico iskani Šarkezi, ta sedel na voznikov sedež ter sunkovito speljal, pri tem pa poškodoval oba policista. Po tleh ju je namreč vrglo, ko sta hotela Šarkezija izvleči iz vozila.

»Ne priznam,« je bil kratek Šarkezi, ki se je v novomeško sodno dvorano oglasil z Doba, kjer prestaja zaporno kazen. V primeru priznanja mu je okrožni državni tožilec Igor Vertuš ponudil zaporno kazen: za obe tatvini leto in osem mesecev zapora, za preprečitev uradnega dejanja policistov pa leto in pol zapora.

Šarkezi, ki je sicer iz Ribnice, občasno biva tudi v novomeškem romskem naselju Žabjak, uradno pa ima bivališče prijavljeno na Centru za socialno delo Novo mesto, upa, da bo njegov zagovornik odvetnik Jože Petek uspešen s predlogom o izločitvi videoposnetkov, na katerih je videti tatiča tako v skladišču mariborske trgovine kot v novomeški restavraciji. »V spisu ni dokaza, da je bilo snemanje izvedeno zakonito niti da je uporaba posnetkov zakonita,« je sodnici Maji Beg trdil odvetnik, tožilec pa je menil, da je predlog neutemeljen.

V novomeško sodno dvorano se je oglasil prek videokonference. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

V kitajsko restavracijo Zmajevo mesto je bilo vlomljeno 6. aprila 2023 okoli pol enih ponoči. Nepridiprav je s pajsarjem odprl vhodna vrata, potem pa na silo odprl tudi notranji predal blagajne pod točilnim pultom, od koder je vzel 160 evrov gotovine. Pravzaprav je odnesel cel predal blagajne, ki ga je pozneje v grmovju nedaleč stran našel Novomeščan in ga predal možem v modrem.

Le dan pozneje naj bi se obtoženi odpravil v Maribor, tam so ga okoli 17. ure zasrbeli prsti v trgovini Big Bang. Kljub napisu, da vstop nezaposlenim ni dovoljen, se je odpravil v skladiščne prostore v trenutku, ko je skladiščnik te zapustil zaradi izdaje blaga stranki. Zamikali so ga Applovi mobilni telefoni, ki so bili zloženi na polici skladišča. Kar deset jih je skril pod oblačila in urno stekel iz trgovine, s čimer je podjetje oškodoval za skoraj 10.500 evrov.