Umrla nekdanja veleposlanica v BiH Nataša Vodušek

V 55. letu starosti je umrla diplomatka, nekdanja veleposlanica v BiH Nataša Vodušek. Voduškova je naloge slovenske veleposlanice v Sarajevu opravljala od februarja 2006 do decembra 2008, ko je predčasno končala mandat.

Voduškova je bila po izobrazbi politologija, med drugim je bila slovenska konzulka v Švici, pooblaščena ministrica in namestnica vodje sektorja za zahodno, severno in srednjo Evropo na ministrstvu za zunanje zadeve ter namestnica vodje sektorja za vzhodno Evropo in srednjo Azijo na istem ministrstvu.

Pogreb bo v soboto na Ptujski gori, so potrdili v družinskem krogu.