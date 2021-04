Ustavil ga je šele stinger

Ljutomerski policisti so danes s PU Murska Sobota sporočili, da so minuli petek okrog 21.30 ustavili voznika osebnega avtomobila opel vectra s španskimi registrskimi tablicami ter ga pozvali, naj izroči dokumente. Voznik je z vozilom zapeljal vzvratno in namerno trčil v prednji del vozila policije ter odpeljal naprej v smeri Črenšovcev ter nato proti avtocesti. Začel se je divji lov.



»Med vožnjo je voznik večkrat nenadoma zavrl ter zapeljal vzvratno in trčil v prednji del policijskega vozila ter še v drugo službeno vozilo policije,« je pojasnila Suzana Rauš, tiskovna predstavnica murskosoboške policijske uprave. Policisti so se odločili, da bodo na cesto namestili t. i. stinger. Prvega je voznik obvozil v Beltincih, drugemu se pri uvozu na avtocesto Gančani ni izognil in ga prevozil. »Voznik je s predrtimi pnevmatikami ustavil vozilo v krožišču pred uvozom na avtocesto v smeri Maribora in peš pobegnil neznano kam. Kljub intenzivni iskalni akciji ga policisti niso izsledili,« je povedala Suzana Rauš.



Se je pa pokazalo, da je voznik v avtomobilu prevažal peterico Iračanov. Gre za družino, ki je nezakonito prestopila državno mejo s Hrvaško. V nesreči se je Iračanka lažje poškodovala (odrgnina glave). Vsi so zaprosili za mednarodno zaščito. Policisti so ugotovili, da je družino prevažal 21-letni državljan Velike Britanije. O njem so obvestili tuje varnostne organe in naslednjega dne se jim je nasmehnila sreča. Avstrijski kolegi so jih v soboto zjutraj obvestili, da so prijeli enaindvajsetletnika. Tujca so z ovadbo za prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države in preprečitev uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi pospremili k preiskovalnemu sodniku, ki ga je poslal v pripor.



Enaindvajsetletnika so že 1. aprila poskušali ustaviti policisti iz Gornje Radgone, vendar je tudi takrat pobegnil po avtocesti proti Murski Soboti, kjer je povzročil prometno nesrečo in jo naprej ucvrl peš. Kasneje so ga ujeli ter izvedli postopke zaradi kršitve več cestnoprometnih predpisov in povzročitve prometne nesreče. Z njim so se že lani srečali tudi celjski kriminalisti, ko z avtomobilom ni ustavil policistom, nadaljeval agresivno vožnjo in se večkrat namerno zaletel v službeno vozilo policije ter peš pobegnil. Že takrat so ga ovadili zaradi preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

Preberite še: