V avtu so našli mrtvega 36-letnika

S Policijske uprave Maribor poročajo, da so jih včeraj okrog 22.40 obvestili o prometni nesreči z materialno škodo. Vozilo so policisti našli v bližini kraja nesreče, na Studencih v Mariboru, in v njem 36-letnega moškega, ki ni kazal znakov življenja.

V nadaljevanju so policisti zaradi suma storitve kaznivega dejanja uboja odvzeli prostost 31-letni ženski. Po doslej zbranih obvestilih in na podlagi ogleda je bilo ugotovljeno, da je bil moški predhodno poškodovan na drugem kraju.

Policisti in kriminalisti so zavarovali kraj. Ogled, ki se ga je udeležila dežurna državna tožilka z okrožnega državnega tožilstva v Mariboru, je vodil dežurni preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru.

Več informacij bo znanih predvidoma jutri.

Spletni Večer medtem poroča, da je menda šlo za zakonska partnerja, ki sta se sprla v pritličju stanovanjske hiše, pri čemer je ženska domnevno pograbila nož in z njim zabodla moškega. Ranila ga je v prsni koš, a je menda moški še zmogel zbrati toliko moči, da je sedel v avto, nato pa je med vožnjo umrl.