V Celju 44-letnik z ostrim predmetom zabodel 42-letnika in ga hudo poškodoval

Policisti so bili v nedeljo popoldne obveščeni, da sta se v prostorih javnih sanitarij v Celju sprla moška, stara 42 in 44 let. Prepir se je sprevrgel v pretep, pri čemer je 44-letnik z ostrim predmetom zabodel 42-letnika in ga hudo poškodoval. Storilec, ki je sicer sprva s kraja pobegnil, se je nato v večernih urah sam javil policiji, ki mu je potem odvzela prostost in ga pridržala.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Celje, zbiranje obvestil o okoliščinah dogodka in vpletenosti morebitnih drugih oseb še poteka.