V čelnem trčenju v Novi Gorici ena oseba umrla, tri huje poškodovane

Včeraj ob 23.14 sta v predoru Panovec v Novi Gorici čelno trčili osebni vozili. V nesreči je ena oseba na kraju dogodka podlegla poškodbam, je objavil portal Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.



Tri huje poškodovane udeležence v nesreči so prepeljali v Splošno bolnišnico v Šempetru pri Gorici. Gasilci JZ GRD GE Nova Gorica so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom rešili ukleščene osebe, vpojna sredstva posuli po izteklih motornih tekočinah ter nudili pomoč reševalcem NMP Nova Gorica, še poročajo na portalu.

