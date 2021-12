V Dravogradu je sinoči izgubil življenje 66-letni voznik

Na glavni cesti Dravograd - Slovenj Gradec, na območju naselja Meža v Dravogradu, se je sinoči nekaj čez 19. uro zgodila prometna nesreča, v kateri je izgubil življenje 66-letni voznik osebnega vozila. Po podatkih policije je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča zapeljal s ceste, trčil v drevo in na kraju nesreče umrl.

Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 43 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, dve nesreči pa sta se končali z lahkimi poškodbami. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 37 kršitev javnega reda in miru ter 43 kaznivih dejanj.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 18-krat posredovali na javnih krajih in 19-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so dva kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli pet vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 5 tatvin, osem vlomov, šest poškodovanj tuje stvari, štiri ponarejanja listin, tri grožnje in preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi ter ena povzročitev telesne poškodbe, rop, nasilje v družini in kaznivo dejanje v povezavi s prepovedanimi drogami.

Letos so slovenske ceste terjale 114 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lani pa 80 smrtnih žrtev.