Strmoglavilo manjše letalo, s katerim so z zdravljenja peljali deklico

V ameriški Filadelfiji je v petek popoldne strmoglavilo manjše letalo learjet 55, na krovu katerega je bilo šest oseb, vsi so bili mehiški državljani. Šlo je za zdravstveno letalo, ki je v domovino peljalo deklico in njeno mamo. Strmoglavilo je kmalu po vzletu z letališča in padlo na hiše, ki so zagorele.

Po padcu letala je po besedah prič izbruhnila velika eksplozija, po kateri so zagorele hiše in avtomobili v severo-vzhodnem predelu mesta. Županja mesta Cherelle Parker je povedala, da je bilo poškodovanih več stavb in vozil: »Prebivalce prosimo, naj se izogibajo prizorišču. Če vidite ostanke letala, pokličite policijo, ne dotikajte se ničesar. Prizorišče je še zmeraj aktivno in preiskava poteka.« Ali so bile žrtve tudi na tleh, ni potrdila, mediji pa poročajo o več ranjenih.

Guverner ameriške zvezne države Pensilvanije Josh Shapiro je na X zagotovil, da so na voljo vsi viri za reševanje in odpravljanje posledic nesreče.

Podjetje za zdravstvene prevoze Jet Rescue Air Ambulance je sporočilo, da so bili na krovu štirje člani posadke, pacient in spremljevalna oseba. To je potrdila tudi Zvezna uprava za zračni promet (FAA). Med njim je bila po poročanju medijev mlada Mehičanka, ki se je po zdravljenju težke bolezni z materjo vračala domov v Tijuano. »Trenutno ne moremo potrditi preživelih,« je sporočilo podjetje.

Nesreča v Filadelfiji se je zgodila v času nadaljevanja preiskave trčenja potniškega letala družbe American Airlines in vojaškega helikopterja nad Washingtonom v sredo zvečer, ki je zahtevalo 67 življenj.

Predsednik ZDA Donald Trump je na svojem družbenem mediju Truth Social zapisal, da je žalosten zaradi izgube več duš v tragediji v Philadelphii in je pohvalil reševalce.