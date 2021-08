V hudi prometni nesreči na Primorskem umrl 60-letni voznik

V hudi prometni nesreči, ki se je zgodila med Prvačino in Dornberkom, je umrl 60-letni voznik osebnega avtomobila. S Policijske uprave (PU) Nova Gorica so sporočili, da je voznik, ki je vozil od Dornberka proti Prvačini, zapeljal z mostu čez reko Vipavo po klancu navzdol v blagi levi ovinek na makadamsko parkirišče in se zaletel v parkirano prikolico tovornega vozila za prevoz delovnih strojev, ki je bila parkirana ob vozišču.



Po trčenju v omenjeno prikolico je voznik ostal ukleščen v vozilu in je zaradi hudih telesnih poškodb umrl na kraju nesreče, so še zapisali v poročilu. Poleg policistov so na kraju nezgode posredovali tudi poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica in reševalci NMP ZD Nova Gorica. Zdravnica je odredila sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovili natančen vzrok smrti pokojnega.



Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica bodo o vseh ugotovljenih dejstvih prometne nesreče s smrtnim izidom s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Na cestah na Severnem Primorskem je za posledicami prometnih nesreč v letošnjem letu umrlo pet ljudi.



Policisti so v zadnjih 24 urah sicer obravnavali 115 prometnih nesreč, od tega eno nesrečo s smrtnim izidom, 11 nesreč z lahkimi poškodbami in tri s hudimi.

