V hudi železniški nesreči na Hrvaškem trije mrtvi

Na železniški postaji Rajić na progi med Okučani in Novsko je okoli 21.30 prišlo do hude nesreče, v kateri so po prvih uradnih podatkih umrli trije ljudje, enajst je ranjenih, navaja portal Index.hr. Do nesreče naj bi prišlo, ko se je potniški vlak z veliko hitrostjo zaletel v stoječi tovorni vlak.

Na mestu nesreče so številni reševalci, tja pa se je odpravil tudi hrvaški premier Andrej Plenković in več ministrov.

Po prvih podatkih naj bi vlak, ki je vozil na progi Vinkovci - Novska, prevozil rdečo luč in z veliko hitrostjo zapeljal na postajo, kjer je čakal tovorni vlak.