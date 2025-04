V Kanadi avto zapeljal v množico, več mrtvih

V kanadskem mestu Vancouver je avto zapeljal v množico, je sporočila lokalna policija. Več ljudi je mrtvih in ranjenih, število še ni znano, poroča BBC. Tragični dogodek se je zgodil na filipinskem uličnem festivalu Lapu Lapu v soboto zvečer. Policija je sporočila, da je voznik v priporu.

V objavi na omrežju X je policija sporočila, da je »voznik zapeljal v množico na uličnem festivalu kmalu po 20. uri po lokalnem času v soboto«. Preiskava še poteka.

Župan Vancouvra Ken Sim je X zapisal, da je »pretresen in globoko užaloščen zaradi grozljivega incidenta na današnjem dogodku ob dnevu Lapu Lapu«. Dodal je, da so njihove misli z vsemi prizadetimi in s filipinsko skupnostjo Vancouvra v tem neverjetno težkem času.

Lokalni mediji so poročali, da je skupino pešcev zbil avtomobil med letnim festivalom Lapu Lapu. Nepreverjeni posnetki na družbenih omrežjih, tako BBC prikazujejo, da so na prizorišču številna policijska, reševalna in gasilska vozila, na tleh pa ležijo poškodovani ljudje. Slike s prizorišča prikazujejo več ljudi, ki ležijo na cestišču, in razbitine pred tovornjaki s hrano, raztresene po cesti.

Neka priča je za 1130 NewsRadio, kot povzema lokalni portal Vancouver City News, povedala, da so videli več kot 20 žrtev. Druga oseba je dejala, da je njihova hči pomagala upravljati tovornjak s hrano na festivalu Lapu Lapu, ko se je zgodil incident. Pravijo, da so se nenadoma zaslišali kriki, ko je voznik črnega terenca drvel skozi množico in zadel več kot ducat ljudi blizu vzhodne 43. avenije in ulice Fraser.

Oseba je dejala, da so več ljudi oživljali in da je voznik terenskega vozila poskušal izstopiti iz vozila in pobegniti peš. Voznika naj bi do prihoda policije na kraju zadržalo več ljudi.