V Nemčiji zaradi pirotehnike umrlo pet ljudi, ogromno je bilo poškodovanih

Nemčijo so letos pretresli tragični dogodki med novoletnim praznovanjem, ki so poleg veselja prinesli tudi smrtne žrtve, poškodbe in nemire. Zaradi nevarnosti uporabe ilegalne in doma izdelane pirotehnike so nemški uradniki pozvali k strožjemu nadzoru nad uvozom in uporabo pirotehničnih izdelkov.

Med novoletnim praznovanjem je v Nemčiji zaradi nesreč s pirotehničnimi sredstvi umrlo pet ljudi, mnogi pa so utrpeli hude poškodbe, poročajo tuji mediji. Po podatkih oblasti so bile žrtve večinoma mladi moški, ki so poskušali prižgati ilegalne pirotehnične naprave, pogosto doma izdelane ali prirejene za večji učinek.

V Franciji so s pirotehniko zakurili kar 984 avtomobilov. Policisti so aretirali več kot 400 oseb. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

V Berlinu, kjer je zaradi pirotehničnih nesreč in napadov na varnostne sile prišlo do številnih incidentov, je bilo poškodovanih 17 ljudi, med njimi otroci, ki so utrpeli hude poškodbe rok, obraza in oči. Ena izmed eksplozij v okrožju Schöneberg je hudo poškodovala več zgradb, zaradi česar je 36 stanovanj postalo neprimernih za bivanje.

Pozivi k ukrepom in prepovedim

Nemški sindikat policistov (GdP) je pozval k popolni prepovedi zasebnih ognjemetov in uvoza ilegalne pirotehnike, ki večinoma prihaja iz Poljske in Češke. »Raket, petard in eksplozivnih ognjemetov ni prav prepustiti ljudem, ki se z njimi ne znajo rokovati. Ti izdelki vse pogosteje tudi postajajo orožje,« je poudaril regionalni vodja sindikata Stephan Weh.

Fireworks explode as policemen stand by during protests in Roubaix, northern France on June 30, 2023, three days after a teenager was shot dead during a police traffic stop in the Paris suburb of Nanterre. Protests over the fatal police shooting of a teenager rocked France for a third straight night on June 29, with cars burned, buildings vandalised and hundreds arrested in cities across the country. The nighttime unrest followed a march earlier on Thursday in memory of the 17-year-old, named Nahel, whose death has revived longstanding grievances about policing and racial profiling in France's low-income and multiethnic suburbs. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD/AFP) Foto Kenzo Tribouillard Afp

Tudi politični krogi so izrazili nujnost ukrepanja. Burkard Dregger iz stranke Krščansko-demokratske unija je pozval k strožjim mejnim kontrolam in sodelovanju s sosednjimi državami za preprečitev ilegalnega uvoza. Zeleni pa so se zavzeli za popolno prepoved prodaje zasebne pirotehnike, pri čemer je njihov predstavnik Vasili Franco dejal: »Ali smo kot družba res pripravljeni dopuščati pirotehniko za ceno neizmerne škode za ljudi, živali in okolje?«

Napadi na varnostne sile

Novoletno praznovanje je bilo zaznamovano tudi z nasiljem, usmerjenim proti policistom in gasilcem. V Berlinu je bilo poškodovanih 30 policistov in en gasilec, medtem ko je policija aretirala več kot 400 ljudi.

Incidenti so se zgodili tudi v drugih mestih, kot so Hamburg, Leipzig, Kiel in Köln, kjer so varnostni delavci poročali o napadih s pirotehničnimi sredstvi in steklenicami.

Amsterdamska ulica po novoletnem rajanju. Na nizozemskem sta zaradi pirotehnike umrla dva človeka. FOTO: Ramon Van Flymen/AFP

Nemška notranja ministrica Nancy Faeser je ostro obsodila nasilje: »Storilci bodo kaznovani. Takšno nasilje proti našim varnostnim delavcem je nesprejemljivo.«

Tovrstni incidenti niso omejeni zgolj na Nemčijo. Na Nizozemskem sta zaradi eksplozije pirotehnike umrla dva človeka, medtem ko so v Franciji novoletne nemire spremljali požigi kar 984 avtomobilov, poroča Guardian. Policija je opravila vsaj 420 aretacij.