Nezgoda kabinske žičnice na Kaninu

Čeprav po nizu zapletov smučišče na Kaninu to zimo ne bo obratovalo in je inšpektor začasno prepovedal obratovanje krožno-kabinske žičnice, se je danes zgodil nov varnostni incident na tej žičnici.

Kot nam je potrdil poveljnik Civilne zaščite Bovec Edi Melinc, je kabina z dvema delavcema obvisela v zraku potem, ko se je snela nosilna jeklenica. V reševanje so bili vključeni pripadniki Gorske reševalne službe in lokalni gasilci, oba delavca pa so iz viseče kabine rešili nepoškodovana.

»Sreča v nesreči je, da je bila žičnica pravočasno ustavljena in da ni bilo poškodovanih,« pravi Melinc. O dogodku so obveščene vse pristojne službe, inšpektor z inšpektorata za infrastrukturo in policija, ki bo več podrobnosti o dogodku lahko sporočila po končani preiskavi, predvidoma jutri.

Na Tirolskem po padcu gondole štirje huje poškodovani

Prav tako davi je na smučišču Hochoetz na Tirolskem z višine približno sedmih metrov padla gondola, vse štiri osebe v njej so bile huje poškodovane, je sporočila avstrijska policija. Na kraj nesreče so kmalu prispeli reševalci. Žičnico so zaradi nesreče ustavili.

Po dosedanjih informacijah je nesrečo povzročil padec enega ali več dreves na nosilno vrv žičnice, poročata avstrijska tiskovna agencija APA in nemška dpa. Reševalci so hitro prispeli na kraj nesreče, reševanje pa se je zaradi strmega gozdnega terena na kraju nesreče izkazalo za težavno.

Policija domneva, da so vsi štirje poškodovani člani iste družine. Fotografija je simbolična. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Eden od poškodovanih je bil v življenjski nevarnosti, zato so ga s helikopterjem odpeljali v bolnišnico v Innsbruck, je po navedbah dpa povedal predstavnik podjetja, ki upravlja žičnico na smučišču Hochoetz. Tudi ostale tri osebe so huje poškodovane in na zdravljenju v bolnišnicah v Innsbrucku in okolici.

Policija domneva, da so vsi štirje poškodovani člani iste družine. »Vemo le, da gre za očeta, njegovega sina in hčerko ter strica. Torej gre najverjetneje za eno družino. Ne vemo še, kdo so ali od kod prihajajo,« je po poročanju avstrijske televizije ORF povedal predstavnik policije.

APA je sicer poročala, da gre za dansko družino. Poleg omenjene družine sta bila poškodovana še dva nemška državljana, ki sta bila med nesrečo v sosednji gondoli, ki ni padla v globino.