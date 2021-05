V nesreči mestnega vlaka v mehiški prestolnici številni mrtvi

Nesreča se je zgodila na postaji Olivos okoli 22. ure po lokalnem času. FOTO: Pedro Pardo/AFP

Reševalci so še vedno na kraju nesreče in rešujejo žrtve iz vagonov na jugu mesta. FOTO: Pedro Pardo/AFP

FOTO: Carlos Jasso/Reuters

Zadnja nesreča na podzemni železnici v Ciudadu de Mexicu se je zgodila pred približno enim letom, ko sta se zaletela dva vlaka. Pri tem je umrl en človek, okoli 40 jih je bilo ranjenih. Ena najhujših nesreč doslej pa se je zgodila leta 1975, ko sta prav tako trčila dva vlaka. Umrlo je 23 ljudi, 55 je bilo poškodovanih.

V zrušitvi nadvoza mestnega vlaka v Ciudadu de Mexicu je v ponedeljek umrlo najmanj 23 ljudi, še okoli 70 jih je bilo poškodovanih, so sporočile pristojne službe. Nesreča se je zgodila, ko je vlak peljal čez nadvoz, ki se je nato zrušil na cesto, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Televizije so predvajale posnetke varnostnih kamer, ki so ujele, kako so vagoni padli nekaj metrov globoko na cesto, kjer so bili avtomobili. Nesreča se je zgodila na postaji Olivos okoli 22. ure po lokalnem času (5. ure zjutraj po srednjeevropskem) na liniji številka 12, ki je del omrežja podzemne železnice.»Po trenutnih podatkih je življenje izgubilo 23 ljudi,« je novinarjem na kraju nesreče povedala županja mehiške prestolnice. Med žrtvami so po njenih besedah tudi mladoletni.Civilna zaščita je na twitterju sporočila, da je bilo v nesreči poškodovanih še okoli 70 ljudi. Prepeljali so jih v različne bolnišnice po mestu, je povedala Sheinbaumova.Reševalci so še vedno na kraju nesreče in rešujejo žrtve iz vagonov na jugu mesta. Delo so morali kasneje prekiniti, saj so razbitine vlaka preveč nestabilne. »Za zdaj je reševanje prekinjeno, ker je vlak prešibak,« je pojasnila županja. Dodala je, da bodo pripeljali žerjav, ki bo omogočil nadaljevanje dela.Na kraju so se zbrali tudi sorodniki tistih, ki naj bi bili na vlaku.je povedal, da je med razbitinami njegov sin.Linijo 12 so odprli oktobra 2012, ko je bil župan mehiške prestolnice sedanji mehiški zunanji minister. Na twitterju je izrazil pripravljenost na sodelovanje v preiskavi, da bi ugotovili vzroke in odgovornost za to »grozljivo tragedijo«.