V nesreči na na avtocesti Tepanje - Dramlje umrla ena oseba

19 minut po polnoči je na avtocesti Tepanje - Dramlje v občini Slovenske Konjice vozilo zapeljalo s ceste, so sporočili iz centra za obveščanje. Pri tem je ena oseba umrla, poškodovanih je 10 oseb.

Kraj nesreče so zavarovali gasilci PGD Slovenske Konjice in Zreče, nudili prvo pomoč poškodovanim, nudili pomoč reševalcem NMP in odklopili akumulator. Reševalci NMP so oskrbeli poškodovane osebe in jih odpeljali v SB Celje in UKC Maribor.