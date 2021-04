V nesreči umrl pešec

V četrtek ob 22.05 se je na regionalni cesti izven naselja Trnje v občini Črenšovci zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 47-letni pešec, so sporočili iz Generalne policijske uprave.



23-letni voznik osebnega avtomobila je vozil po regionalni cesti iz smeri Črenšovcev v smeri Gomilice. Izven naselja Trnje je dohitel pešca, ki je ob sebi potiskal kolo. Voznik osebnega avtomobila je z vozilom trčil v pešca. Pešec je bil oblečen v črna oblačila in je hodil po sredini desnega smernega vozišča, so navedli na Policijski upravi Murska Sobota. Pri trčenju je pešec utrpel tako hude telesne poškodbe, da je na kraju umrl.



Policisti Postaje prometne policije Murska Sobota okoliščine prometne nesreče še preiskujejo.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji