V nesreči v bližini Opatije umrl slovenski motorist

Policisti iz policijske postaje v Opatiji so v soboto okoli pol enajste ure dopoldan našli truplo 34-letnega slovenskega državljana. Ta se je dan prej z motorjem odpravil iz Slovenije proti Opatiji, vendar na cilj ni prispel, so danes po poročanju hrvaške podružnice televizije N1 sporočili iz istrske policijske uprave.

»V preiskavi vzdolž državne ceste D8 v bližini mejnega prehoda Rupa (Jelžane) je bil v prepadu opažen motor in telo moškega, ki ni dajalo znakov življenja,« so sporočili iz policije in dodali, da so dokumenti kasneje potrdili, da gre za 34-letnega pogrešanega Slovenca.

Preiskava je ugotovila, da se je nesreča zgodila v petek, 24. junija, okoli 7.30, ko je voznik motorja znamke BMW s slovensko registracijo izgubil nadzor nad vozilom in padel v prepad pod cestiščem. Zaradi hudih poškodb je umrl.

Po koncu preiskave so telo preminulega odpeljali v zavod za sodno medicino na Reki. Zaradi kar štirih motorističnih nesreč v soboto na hrvaških cestah, v katerih so umrli trije vozniki in en sopotnik, je tamkajšnja policija izdala poseben poziv k povečani previdnosti in upoštevanju prometnih predpisov.