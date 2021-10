V požaru na parkirišču v celoti zgoreli dve vozili

Danes nekaj pred peto uro zjutraj je na enem od parkirišč na območju Bežigrada (na Cesti 24. junija) gorelo osebno vozilo. Požar se je z gorečega vozila razširil še na bližnje osebno in kombinirano vozilo, so sporočili iz Uprave za zaščito in reševanje RS.

Po prvih podatkih policije so bila v požaru poškodovana štiri vozila, dve sta zgoreli v celoti, vzrok požara pa še ni znan, so pojasnili na ljubljanski policijski upravi. Gasilci PGD Črnuče in GB Ljubljana so požar pogasili in opravili preventivni pregled okolice, na kraju so posredovali tudi policisti.

Policisti podrobnosti glede požara še preiskujejo.