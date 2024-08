V požaru poškodovana oseba

Danes, okoli 11.30 so bili policisti obveščeni o požaru v kraju Ljubgojna.Ugotovili so, da je zagorelo v objektu, požar pa se naglo razširil, so sporočili s policijske uprave Ljubljana.

Gasilci so uspeli požar pogasiti okoli 16. ure, trenutno pa še poteka izvajanje ukrepov za sanacijo pogorišča. Policisti so zavarovali okolico požara in preusmerili promet na obvozne ceste.

V požaru je bila poškodovana oseba. Nudena ji je bila zdravniška pomoč, stopnja poškodb pa še ni znana. Nastala je tudi večja materialna škoda.