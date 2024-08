Za občine obalno-kraške in goriške regije ponovno razglas požarne ogroženosti

Uprava RS za zaščito in reševanje je za občine v obalno-kraški in goriški statistični regiji ponovno razglasila požarno ogroženost, ki bo veljala od sobote pa do preklica, so sporočili z uprave. Tako bo v naravnem okolju prepovedano kuriti, požigati in odmetavati predmete, ki lahko povzročijo požar. Poostren nadzor bo opravljala tudi policija.

Razglas velja za vse štiri obalne občine, Koper, Ankaran, Izolo in Piran, poleg tega pa so vključene še občine Ilirska Bistrica, Sežana, Postojna, Pivka, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba, so sporočili.

Od sobote naprej je tako v omenjenih občinah v naravnem okolju prepovedano kuriti, požigati in odmetavati goreče ali druge predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar. Prav tako velja prepoved kurjenja kresov in požiganja na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin pa se ne sme uporabljati predmetov, naprav ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar. Prepovedani so tudi ognjemeti.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami bo v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajal poostren nadzor. Tega bo opravljala tudi policija.

Kot še predvidevajo na upravi, se bo požarna ogroženost naravnega okolja v naslednjem tednu povečala tudi drugod po Sloveniji.