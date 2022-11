V Preserjah iztiril vagon tovornega vlaka, poročajo o večji škodi

Policijska uprava Ljubljana poroča o izirjenju vagona, do katerega je prišlo včeraj zvečer. Kot je zapisal predstavnik policistov Tomaž Tomaževic, so jih nekaj pred 23. uro obvestili, da je na železniški postaji Preserje prišlo do iztirjenja zadnjega vagona tovornega vlaka, ko je ta prehajal z enega tira na drugega.

Vagon je poškodoval železniško infrastrukturo. V dogodku ni bilo drugega ogrožanja in v njem tudi ni bila nobena oseba poškodovana. Nastala pa je večja škoda.

Vzrok za iztirjenje še ni znan. Policisti so opravili ogled, ob katerem je bil prisoten tudi inšpektor za preiskavo železniških nesreč. Nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.