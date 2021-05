V prometni nesreči umrl 26-letni motorist

V soboto se je okoli 15.30 na regionalni cesti izven naselja Čeplje v občini Kočevje zgodila prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil motorist, so danes sporočili z ljubljanske policijske uprave. Po do sedaj zbranih obvestilih je 26-letnik, ki je vozil iz smeri naselja Zagozdac proti kraju Čeplje, v desnem nepreglednem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in padel po tleh ter trčil v nasproti vozeč osebni avtomobil, ki ga je vozil 31-letnik iz Sežane. Voznik motornega kolesa je zaradi poškodb na kraju nesreče umrl.



Kot so dodali na PU Ljubljana, je motorist med vožnjo uporabljal zaščitno motoristično opremo. Policija ob tem vse voznike enoslednih motornih vozil opozarja, naj bodo zelo previdni, hitrost vožnje pa naj prilagodijo razmeram na cesti.

Preberite še: