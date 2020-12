V prometni nesreči umrl voznik

Nekaj po enajsti uri je prišlo do hujše prometne nesreče na cesti medi Šentjanžem in Mozirjem, v kraju Nizka. Na kraj nesreče so bili poslani policisti, reševalci in gasilci.Policisti so na ugotovili, da je v prometni nesreči udeležen voznik osebnega vozila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti v levem ovinku zapeljal izven vozišča in trčil v drevo. Voznik je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl . Ogled kraja prometne nesreče še poteka, več podrobnosti o prometni nesreči bo znanih jutri.