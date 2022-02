V Slovenskih Konjicah umrl 15-letnik

Po poročanju celjskih policistov se je okoli 14.30 v Slovenskih Konjicah zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 15-letni fant.

»Po prvih podatkih sta se voznik skuterja in njegov sopotnik pripeljala iz smeri Blata in sta v križišču za Loče zavila na regionalno cesto ter pri tem trčila v tovorno vozilo. V trčenju se je 15-letni udeleženec s skuterja tako hudo poškodoval, da je poškodbam na kraju podlegel. V trčenju se je poškodoval še drugi udeleženec s skuterja, prav tako star 15 let. Stopnje njegovih poškodb še niso potrjene. 45-letni voznik tovornega vozila v trčenju ni bil poškodovan,« so sporočili celjski policisti.

Ogled kraja prometne nesreče, ki sta se ga udeležili tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka, še poteka.

To je letošnja druga smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje.