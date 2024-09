V Srbiji potrdili identiteto pred leti umorjenega moškega – Slovenca

Na območju mesta Sombor v Vojvodini so letos poleti našli okostje moškega, o katerem se je izkazalo, da je bil umorjen pred petimi leti. Srbska policija je ugotovila identiteto žrtve, po pisanju srbskih medijev gre za slovenskega državljana, kot sta trdila tudi osumljenca za njegov umor – policistka in njen tedanji partner.

Iz višjega državnega tožilstva v Somoboru so za srbski časnik Kurir ta teden potrdili, da so zaslišali vse osumljence in ugotovili identiteto žrtve. O nadaljnjih korakih tožilstva niso hoteli govoriti.

»Po skoraj dveh mesecih je analiza bioloških sledi dokončno pokazala, da je žrtev državljan Slovenije, kot so osumljenci navedli v svojih izjavah,« je za Kurir v sredo pojasnil neimenovani vir.

Zločin se je, kot navaja Kurir, zgodil leta 2019, na dan pa je prišel letos poleti, ko je policija izkopala okostje moškega. Identifikacija je bila mogoča le s pomočjo analize DNK.

Srbska policija za umor moškega, čigar posmrtne ostanke so našli, sumi uslužbenko mejne policije in njenega tedanjega partnerja. Ta je slovenskega državljana domnevno ubil s službeno pištolo partnerice, nato pa sta skupaj skrila truplo.

Pištola je po domnevnem umoru ostala pri partnerju policistke, ki je leta 2020 zaradi izsiljevanja tedaj že nekdanjega partnerja prijavila krajo službene pištole. Sledi zločina je menda poskušala prikriti z novim partnerjem, s katerim je premestila truplo na drugo lokacijo, kjer so ga konec julija tudi našli.

Kriminalni obračun?

Izginotje osebe, katere posmrtne ostanke so našli, po besedah vira, na katerega se sklicuje Kurir, ni bilo prijavljeno slovenski policiji. Isti vir tudi navaja sume, da je v ozadju zločina kriminalni obračun.