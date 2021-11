V trčenju pri naselju Podturn ena oseba izgubila življenje

Ob 14.25 sta na cesti Soteska–Črmošnjice pri naselju Podturn v občini Dolenjske Toplice trčili osebni vozili. V nesreči je ena oseba umrla, ena pa je bila huje poškodovana. Informacijo o tem je na svojem portalu objavila Uprava za zaščito in reševanje.

Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano voznico oskrbeli na kraju in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Dolenjske Toplice so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih ter posuli in očistili cestišče.

Do prihoda reševalcev so nudili pomoč ponesrečencem in potem pomagali reševalcem ter policiji. Kot so še zapisali na upravi, je bila cesta več ur zaprta za ves promet.