V trčenju treh vozil umrla sopotnica

Okoli pol treh popoldne je na območju Mislinjske Dobrave prišlo do hude prometne nesreče, v kateri so bila udeležena tri osebna vozila. V nesreči je umrla sopotnica v enem izmed vozil.



Po prvih podatkih je prometno nesrečo povzročil voznik osebnega vozila, ki je vozil v smeri proti Slovenj Gradcu in v ovinku prehiteval kolono vozil, so sporočili iz Policijske uprave Celje. Zaradi posledic trčenja je na kraju nesreče umrla sopotnica v vozilu povzročitelja. Po dosedanjih podatkih so bile v trčenju poškodovane še najmanj tri osebe.



Ogled kraja prometne nesreče še poteka. Več podatkov bodo iz policije posredovali po končanem ogledu in zbranih obvestilih.



To je letos že četrta žrtev prometnih nesreč na območju celjske policijske uprave.

Preberite še: