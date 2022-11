V vikend hiši na območju Logatca po požaru odkrili mrtvo osebo

Na Policijski upravi (PU) Ljubljana so bili včeraj nekaj pred 6. uro obveščeni o požaru v vikend hiši na območju Logatca. Gasilci so objekt pogasili, policisti pa so nato pri njegovem ogledu našli mrtvo osebo, so sporočili s PU Ljubljana in Uprave RS za zaščito in reševanje.

Po doslej znanih podatkih policije je zagorela električna napeljava v objektu. Zbiranje informacij, potrjevanje identitete osebe in ugotavljanje posameznih okoliščin še poteka, so še pojasnili na policiji in napovedali, da bo o ugotovljenih dejstvih obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Uprava za zaščito in reševanje je sporočila, da je do požara prišlo v naselju Ograje v občini Logatec. Poleg vikend hiše naj bi gorela tudi bližnja drevesa. Požar so pogasili gasilci prostovoljnih gasilskih društev Zaplana ter Gorenji in Dolnji Logatec.