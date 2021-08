V vrsti pred banko počilo zaradi starih zamer

V nadaljevanju preberite:

Z branjem obtožnice in zagovori se je včeraj na ljubljanskem okrožnem sodišču začelo sojenje šesterici zaradi nasilnega obračuna pred poslovalnico Deželne banke Slovenije v Kočevju 21. oktobra lani. V vrsti pred tamkajšnjo banko naj bi počilo zaradi starih zamer med dvema skupinama Romov, domnevno zaradi napada s koli in sekirami nekaj mesecev prej. Na eni strani so tako tisti, ki so blizu Grmovim, na drugi pa Bartolovim.