V Zagrebu in na Reki v dveh dneh izginili trije dečki, vsi isti letnik

V Zagrebu in na Reki so v nedeljo in ponedeljek izginili trije dečki, rojeni leta 2009, so ta teden objavili na spletni strani hrvaške Nacionalne evidence izginulih oseb. Prebivalce, ki bi lahko imeli informacije o izginulih mladoletnikih, so pozvali, naj se obrnejo na najbližjo policijsko postajo.

Prvi je v Zagrebu v nedeljo izginil Ivan, dan pozneje pa še fant po imenu Patrik. Na Reki je v ponedeljek izginil Lukas. Vsi so bili rojeni leta 2009.

Patrik, Lukas in Ivan. FOTO: MUK

Na spletni strani Nacionalne evidence izginulih oseb nestali.gov.hr so objavili opis dečkov in kaj so imeli oblečeno v času izginotja. Dodali so, da ima Patrik stalno prebivališče v naselju Mokošica v Dubrovniku, začasno pa v Zagrebu, od koder je tudi izginil.

Med mladoletniki, ki jih kot izginule navaja portal Nacionalne evidence izginulih oseb, sta sicer še Ariana iz Kaštela in Patrik iz Zagreba.