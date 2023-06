V zapor, ker se je znesel nad policistoma

»Ko vam policist nekaj ukaže, se pasivno predate. Vsako ravnanje zoper to doktrino, če je policist aretacijo opravil zakonito, je sankcionirano,« je sodnik ljubljanskega okrožnega sodišča Martin Jančar ob izreku treh let zapora zažugal 33-letnemu Klemnu Rajnarju, ki je napadel policista. Takšno sodbo je zdaj potrdilo višje sodišče.

Rajnar je sicer pogosta stranka policistov. Tudi zatožne klopi in zamrežena okna zaporov mu niso tuja. Zdaj je torej izvedel, da je zato, ker je napadel dva policista, pravnomočno obsojen na tri leta zapora, še strožja kazen pa mu bo grozila, ko mu bodo v ponovljenem postopku sodili zaradi posilstva. Oba postopka pa sta posredno povezana.

Rajnarja so obtožili, da je januarja 2017 v stanovanju posilil 19-letno žensko. Zaradi posilstva je bil že leta 2018 na prvi stopnji obsojen na tri leta in pol zapora, leto dni pozneje je sodbo razveljavilo ljubljansko višje sodišče, čas za novi okrožni proces pa še ni napočil.

Ustrelil mimo glave

A če so v primeru posilstva višji sodniki sodbo razveljavili, so kazen za njegovo odisejado s Fužinčanom in dvema ljubljanskima policistoma potrdili. Tričlanski senat pod vodstvom Andreje Sedej Grčar je namreč zavrnil pritožbo njegovega odvetnika Miloša Zarića, ki ga je nagovarjal, naj klienta oprosti ali pa vsaj odredi ponovljeno okrožno sojenje.

Maja 2021 je Rajnar na Fužinah Marka Č. zbrcal s skuterja in ga pretepel, tudi s pištolo ga je tolkel po glavi. Zahteval je, naj gre na kolena in prosi za življenje, nato pa ustrelil mimo njega. To naj bi storil, ker naj bi ga Marko prej s prijatelji provociral, da so na spletu prebrali, da je nekoga posilil.

Policisti so nato Rajnarja tri dni iskali zaradi nasilništva, 22. maja pa ga je na Trgu OF opazil policist Branko Č., ko se je peljal v fičku, pa čeprav nima vozniškega dovoljenja. Obvestil je OKC in se najprej v 20 let stari policijski civilni škodi za fičkom zapeljal sam, ko pa so prispele patrulje, je zasledovanje prepustil kolegom.

Rajnar je poskušal pobegniti, po središču Ljubljane je vozil z vratolomno hitrostjo 90 kilometrov na uro, na svetlobne in zvočne pozive policistov, naj ustavi, pa se je požvižgal. Spravili so ga do slepe ulice, a se še vedno ni vdal. Ni hotel iz avta, nekako so ga le potegnili iz njega, vendar se je še naprej divje upiral. Policist Boris A. je zato uporabil strokovni prijem (davljenje od zadaj), Rajnar pa ga je tako močno udaril v prsi, da je padel. Policistki Mateji M. je roko grobo potisnil na hrbet ter ji jo zvil. Naposled so ga ukrotili, olisičen pa je policistko pozdravil z iztegnjenim sredincem.

Terjata odškodnino

Lažje ranjena policista od njega terjata odškodnino (ona 11.000 evrov, on pa tri tisoč), sodnik Jančar pa ju je podučil, da je odškodninski zahtevek stvar pravdnega sodišča. Rajnarju ni sodil zaradi nasilništva na Fužinah, saj je Marko Č. umaknil zahtevo za pregon. Mu je pa sodil in ga obsodil zaradi groženj in nasilništva, nevarne vožnje ter preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Sodba je torej zdaj postala pravnomočna.