Več kot 15 delavcem niso plačevali prispevkov od plač

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Novo mesto so po dalj časa trajajočem in strokovno zahtevnem predkazenskem postopku na območjih PU Novo mesto in PU Ljubljana, v sklopu preiskovanja več kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete v začetku leta na sedmih naslovih opravili več hišnih preiskav poslovnih in stanovanjskih prostorov.

Prostost so odvzeli osumljenemu 62-letnemu državljanu Bosne in Hercegovine. Predkazenski postopek se je začel na podlagi prijave Fursa, ki je v eni izmed vpletenih družb opravil davčni nadzor in ugotovil nepravilnosti.

Po opravljeni analizi v hišnih preiskavah zasežene dokumentacije in pregledu zavarovanih elektronskih podatkov je bila aprila na pristojno Okrožno državno tožilstvo v Krškem, ki je hkrati usmerjalo predkazenski postopek, podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma, da so 62-letni osumljenec in njegovi ožji družinski člani ter dve pravni osebi (dve sta že izbrisani) storili več kaznivih dejanj oškodovanja upnikov z goljufivim ali nevestnim poslovanjem, več kaznivih dejanj kršitev temeljnih pravic delavcev in kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti.

Pri preiskovanju kaznivih dejanj so pristojni ugotovili, da so osumljeni že od pomladi 2022, kljub temu da je njihova družba zašla v likvidnostne težave, sklepali goljufive pogodbe, s katerimi so preusmerili tok denarja z blokiranega bančnega računa svoje družbe in tako oškodovali upnike družbe. Vzporedno so ustanovili novo družbo in poslovanje nadaljevali prek nje, dokler se zgodba ni ponovila kot pri predhodni družbi.

Ustanovili so še tretjo družbo, ki je prav tako zašla v likvidnostne težave, v času preiskave pa so osumljeni poslovali že prek četrte družbe. Večji del dolgov so predstavljali prispevki od izplačanih plač za zaposlene, ki jih družba oziroma v njenem imenu odgovorni osumljeni namenoma niso plačevali, zato je davčni organ zoper družbo vodil izvršilne postopke, hkrati pa je bilo z neplačevanjem prispevkov oškodovanih več kot 15 delavcev.

Dvema osumljenima se v kazenski ovadbi očita tudi zloraba položaja, saj sta dvigovala gotovino s poslovnega bančnega računa družbe za neposredna plačila s poslovno kartico za stvari in storitve v osebne namene, s čimer sta porabila več kot 130.000 evrov denarja družbe.

Z navedenimi dejanji so osumljeni oškodovali predvsem Furs oziroma proračun Republike Slovenije v višini več kot 300.000 evrov. Prav tako v treh vpletenih družbah ni bilo plačanih prispevkov od izplačanih plač v skupni vrednosti več kot 135.000 evrov.

Za kaznivo dejanje oškodovanja upnikov z goljufijo ali nevestnim poslovanjem je zagrožena kazen zapora od enega do osmih let, za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je predpisana kazen zapora od enega do osem let in za kaznivo dejanje kršitev temeljnih pravic delavcev kazen zapora do treh let in denarna kazen.