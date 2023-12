V skupino delavcev Slovenskih železnic trčil vlak, dve osebi umrli

Portal 24ur.com poroča, da je vlak pri Postojni zbil šest ljudi. Dve osebi sta umrli. Informacijo so potrdili na Policijski upravi (PU) Koper. Štiri osebe so poškodovane, so še dodali. Reševalne službe so bile takoj napotene na kraj nesreče, na intervenciji so posredovali tudi gasilci PGD Slavina in PGD Postojna ter helikopter Slovenske vojske. Po besedah vodje intervencije Roka Muhiča je na intervenciji sodelovalo 12 gasilcev PGD Postojna in šest gasilcev PGD Slavina. Njihov del je sedaj zaključen, policisti pa preiskujejo kraj dogodka.

Eno osebo naj bi v UKC Ljubljana prepeljali s helikopterjem, druge tri pa z reševalnimi vozili.

Na centru za obveščanje so zapisali, da se je nesreča zgodila nekaj minut čez 9. uro zjutraj. Policisti so bili o hudi železniški nesreči sicer obveščeni ob 9.21. Nesreča se je zgodila na železniški progi med Postojno in Prestrankom pri starem prehodu Rakitnik.

Kot so pojasnili na PU Koper, je vlak trčil v skupino delavcev Slovenskih železnic, ki so na tirih opravljali vzdrževalna dela. Vzrok za nesrečo še ni znan.

Železniška nesreča pri Postojni. FOTO: Dejan Javornik

Na Slovenskih železnicah so za Delo pojasnili, da je skupina devetih zaposlenih izvajala nujna vzdrževalna dela, ki se lahko opravljajo v presledkih med železniškim prometom. V skupino zaposlenih je trčil potniški vlak, ki je vozil v smeri Sežane. Dodali so, da sta po njihovih informacijah dve osebi huje poškodovani. Železniška proga bo do nadaljnjega zaprta, za potnike je organiziran nadomestni avtobusni prevoz.

Železniška nesreča pri Postojni. FOTO: Dejan Javornik

Na PU koper so dodali, da bo ogled opravil preiskovalni sodnik, prisoten pa bo tudi tožilec.

Na Slovenskih železnicah so na svoji spletni strani takoj po nesreči zapisali, da bo zaradi »izrednega dogodka na relaciji Postojna–Prestranek namesto vlaka IC 503, ki iz Postojne odpelje ob 10.14, vozil nadomestni avtobus. Nastajale bodo zamude.« Na omenjenih avtobusih ni mogoč prevoz oseb na invalidskih vozičkih. Prav tako ni mogoč prevoz koles in živali. Pri izvajanju nadomestnih prevozov lahko nastajajo zamude.